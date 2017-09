El Vila de Sallent ha tingut 18 equips, que és rècord de participació

El pavelló d'esports de Sallent va rebre un total de 18 equips (rècord de participació) en l'onzena edició del Torneig Vila de Sallent de bàsquet, una iniciativa de l'AE Sallent amb la col·laboració de l'Ajuntament. Van ser-hi uns 200 esportistes, del CB Artés, Joviat, Bàsquet Berga, CB Santpedor, CB Igualada, CB Navarcles, CBiUM, AEE Paidos i el club amfitrió en les categories premini masculí, mini femení i infantil masculí i femení.

Després d'una competició molt igualada, els respectius campions van ser, en premini masculí, la Joviat, que va vèncer el CB Navarcles a la final per 88 a 29; en categoria infantil va imposar-se el CBiUM al CB Berga per 25 a 23; en mini femení, el Paidos Sallent A va vèncer el CB Igualada per 53 a 11; i en infantil femení, la Joviat va aconseguir la victòria sobre el CB Santpedor per 39 a 23.

El premi al fair-play va ser en aquesta ocasió per a Fernando Peñarrubia, directiu responsable de la FCBQ a les comarques centrals, pel seu suport a totes les organitzacions de l'AE Sallent.

Durant el torneig es va fer el sorteig d'un lot de material esportiu cedit per Martí Esports i de dos forfets de dia i dos de nit facilitats per l'estació d'esquí de Masella.