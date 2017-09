El Barça obté el triomf en un partit travat

Messi se´n va del seu compatriota Battaglia, l´home escollit ahir per marcar de prop l´argentí

El Barça va suar de valent per doblegar un competitiu Sporting al seu camp, el José Avalade. Els jugadors d'Ernesto Valverde van trobar el premi en una jugada a pilota aturada, en la qual la sort va estar del seu cantó.

Inici complicat per als blaugrana amb un Sporting molt ben col·locat en defensa. Durant tota la primera part, el migcampista Battaglia va seguir de prop Messi en un marcatge individual difícil de pal·liar per l'argentí. Tot i això, quan Messi tocava la pilota, passaven coses. Els blaugrana dominaven la possessió però no estaven fins en l'última passada.

Amb el pas dels minuts, el conjunt de Valverde va millorar i les ocasions començaven a arribar. La més clara la va tenir Luis Suárez al minut 27 en un mà a mà amb el porter Rui Patricio després d'una gran passada entre línies de Sergi Roberto. Patricio va aturar bé el xut creuat de l'uruguaià. Després la va tenir Messi cinc minuts abans del final. L'argentí es va plantar a l'àrea i va aconseguir deixar un rival darrere amb un retall, però en l'últim moment, Coentrao refusava el xut.

En els darrers compassos de la primera part, l'Sporting va arribar amb més perill a la porteria contrària. Malgrat això, no va disposar de cap ocasió clara, tret d'un xut llunyà de Bruno Fernandes que va aturar còmodament Ter Stegen.



Amb el mínim ja és suficient

Els blaugrana van sortir a la segona part amb la idea clara de canviar la dinàmica del partit. El joc dels catalans era encara poc brillant però van saber trobar més espais que en el primer temps. I així, al minut 48, una falta lateral picada per Leo Messi rebotava en el defensa Coates per introduir-se a la porteria de l'Sporting. Possiblement un dels gols menys brillants del Barça en els últims temps, però igualment necessari i suficient.

El partit seguia molt travat al segon temps. Arran del gol blaugrana, els portuguesos van elevar la seva pressió i, tanmateix, van endurir el joc. A poc a poc, el conjunt de Jorge Mendes anava torbant espais en la defensa blaugrana i arribava amb més empenta que qualitat a la porteria defensada per Marc-André Ter Stegen.

Al minut 70, un error de Sergi Roberto després d'una gran pressió dels locals es convertia en l'ocasió més clara per a l'Sporting. El davanter Bast Dost rebia una pilota a l'espai que el deixava pràcticament sol davant Ter Stegen. Tot i així, l'holandès va decidir fer una passada més a la dreta on s'incorporava Bruno Fernandes, qui en el seu xut es va topar amb els guants del porter del Barça.

Aquesta ocasió va esperonar el conjunt local i també la grada, incansable durant tot el partit en el suport al seu equip. Els darrers deu minuts del matx van ser completament per a l'Sporting quant al domini de la possessió. El Barça intentava sortir a la contra però el cansament començava a passar factura. L'entrada de Paulinho per Iniesta va donar aire fresc a l'equip. De fet, el brasiler va gaudir de l'ocasió més clara per sentenciar el partit però es va trobar amb una gran aturada de Rui Patricio.

El duel es va trencar totalment als darrers minuts i l'Sporting ho va intentar fins al final, però l'equip de Jorge Jesús va arribar una mica just físicament als instants finals del matx. Els portuguesos van gaudir d'una última jugada en una falta lateral que va ser ben defensada pels culers.

Amb tot això, el Barça és líder de grup amb ple de victòries i la Juventus ja és segona després de superar còmodament per dos gols a zero l'Olympiacos grec.