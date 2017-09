Benedito dóna per tancat el vot de censura després de reunir 12.504 firmes

L'empresari Agustí Benedito ha donat per conclòs el vot de censura contra la directiva del FC Barcelona, després de reunir 12.504 suports, lluny dels 16.570 que necessitava per promoure un referèndum perquè es votés la continuïtat de la junta de Josep Maria Bartomeu.

El FC Barcelona, a través del seu vicepresident Jordi Cardoner, va informar ahir que el vot de censura acabava poc abans de la mitjanit i exigia a Benedito que lliurés al club les paperetes de suport.

A l'exigència de Cardoner de lliurar les paperetes, Benedito ha explicat que ahir a la nit davant de notari les va destruir totes, atenent a la sol·licitud "de molts socis" que no han volgut que el club sàpiga que han donat el suport a la moció. "No existeix cap obligació ètica ni moral de lliurar al club els suports reunits", ha precisat el soci barcelonista.

D'altra banda, Benedito ha anunciat que ha enviat aquest demà un burofax al Barça per informar que ha interposat una demanda ordinària contra el club per privar als socis de poder-se sumar-se al vot de censura fins al 2 d'octubre, data que els promotors consideren que és la vàlida per finalitzar la recollida de suports, i no el 27 de setembre, com va establir el FC Barcelona.

Durant el període del vot de censura, el club va establir les 23:30 hores del dia 27 com a termini límit de lliurament dels suports, però el soci promotor va considerar que la data havia de ser el 2 d'octubre, com a conseqüència que interpretava que els dissabtes eren dies inhàbils, posició contrària que va defensar el club, recordant que en els anteriors vots de censura i les eleccions en el club, els dissabtes s'havien considerat dies hàbils.

Per tant, en els 14 dies hàbils que ha comptat Agustí Benedito per reunir 16.570 suports, amb els quals hauria aconseguit un referèndum contra la junta de Bartomeu, l'impulsor de la moció ha obtingut 12.504, als quals diu que s'haurien de sumar uns 1.500 "perquè estan en camí des de diferents punts d'Espanya".

"Nosaltres comptàvem que era el 2 d'octubre la data límit i esperàvem aquesta última remesa dies abans d'aquesta data".

"A més, com aquest cap de setmana hi ha partit contra Las Palmas, creiem que haguéssim aconseguit les firmes que ens faltaven", ha comentat Benedito, que ha carregat tant contra Jordi Cardoner com contra "els pals a les rodes que ha posat el club contra la moció".

Benedito s'ha referit que el club "ha entorpit" el procés i que el Barça no els va permetre comptar amb fotocopiadores pròpies quan es van instal·lar carpes en dia de partit per a la recollida de firmes. Amb el material que va subministrar el Barcelona "es tardava quinze segons a fer una fotocòpia, d'aquí les llargues cues que s'han vist dins del Camp Nou".