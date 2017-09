L'MC Manresa va portar el seu campionat de trials a Martorell

Moto Club Manresa va organitzar el Trial de Martorell. Una prova caracteritzada per ser molt exigent tant físicament com tècnicament, on els pilots van haver de superar obstacles. L'organització va saber aprofitar el magnífic ter-reny del qual es disposava i així va crear zones molt atractives tant per als pilots com per al públic assistent. Els guanyadors respectius per categories van ser David Olmedo (verd), Pau Martínez (vermell), Josep Arcarons (blau) i Josep Vilaseca (groc).