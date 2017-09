La Rasos-Manresa compleix 26 edicions en plena forma

Puntuable per al circuit català de caminades de resistència, aquest cap de setmana se celebrarà la 26a edició de la Marxa Rasos de Peguera-Manresa, que organitza el Centre Excursionista Comarca de Bages (CECB). Es tracta d'un trail no circular d'uns 82 km amb un desnivell positiu de 1.207 m i un d'acumulat de 3.989 m.

La sortida de la marxa serà a l'esplanada del xalet-refugi del Centre Excursionista Montserrat als Rasos Peguera a les 9 del matí de dissabte. Per fer el desplaçament des de Manresa, l'organització tindrà un servei d'autocars a 2/4 de 8 del matí des de l'aparcament del Congost. El recorregut va dels Rasos de Peguera cap a Montmajor, passant pel Pi de les Tres Branques, de Berga a Sant Llorenç de Morunys, vora la Mina, l'obaga dels Tossals, Taravil, i santuari de Correà. De Montmajor fins a Serrateix per la riera de Navel. De Serrateix a Callús, baixant per la riera de Sant Cugat. I de Callús fins a la zona esportiva del Congost de Manresa, passant pel peu del Collbaix.

Les inscripcions es poden fer a la secretaria del CECB o a l'enllaç www.cecb.cat/inscripcions-rasos/. Els preus són: 15 euros per als socis del CECB federats, 25 per als socis no federats, 22 per als no socis federats i 32 pels no socis i no federats; el suplement del servei d'autobús es de 10 euros. Per participar cal haver complert els 14 anys (de 14 a 18 anys han de portar una autorització dels pares o tutors)