El Bayern de Munic destitueix Carlo Ancelotti pel mal rendiment de l'equip

El Bayern de Munic va anunciar ahir la destitució de l'entrenador italià Carlo Ancelotti després de la derrota encaixada per l'equip bavarès davant el PSG a la Lliga de Campions (3-0). «El rendiment del nostre equip des del començament de la temporada no ha respost a les nostres expectatives», va dir el president del consell directiu del Bayern, Karlheinz Rummenigge, en un comunicat.

«El partit a París va deixar clar que havíem de prendre mesures. Hasan Salihamidzic (el director esportiu) i jo li ho hem comunicat en una conversa seriosa i sincera», va afegir. Rummenigge va agrair a Ancelotti el seu treball al club i va lamentar aquesta situació.

«En Carlo és el meu amic i seguirà sent-ho, però havíem de prendre una decisió en interès del club», va dir. «Espero ara un desenvolupament positiu de l'equip i una entrega absoluta perquè puguem assolir les metes de la temporada», va afegir.

L'equip d'assistents italians d'Ancelotti, format per Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri i Mino Fulco, també va ser destituït. I, de moment, el càrrec serà assumit de manera interina pel segon entrenador, el francès Willy Sagnol, que va arribar al club al començament d'aquesta temporada.

La golejada encaixada pel Bayern davant el PSG va posar Ancelotti al centre de les crítiques per l'alineació inicial que va presentar, que va deixar a la banqueta Hummels, Robben i Ribery, per la manca d'un plantejament defensiu clar i pel seu dibuix tàctic, un 4-3-3 que el Bayern no havia utilitzat des de feia temps.

A la Bundesliga, a més, el Bayern és tercer, tres punts per sota del líder, el Borussia Dortmund, i a un punt del Hoffenheim.