La cursa ara ja té un total de 419 preinscrits, 149 dels quals estrangers

De moment, la Land Rover Party ja té un total de 419 preinscrits, que ho van fer mitjançant la pàgina web de l'esdeveniment, www.landroverparty.com. Ara, tots ells hauran de confirmar la inscripció a les Comes. Avui ho poden fer de 13 a 22 hores, demà de 8 a 21 h i diumenge de 8 a 15 h. A més, el nombre d'inscrits augmentarà, ja que qui ho vulgui s'hi podrà apuntar a partir d'avui com a participant o bé com a visitant.

Els participants rebran un mapa de pistes per les quals podran circular, i aquestes estaran especificades per colors i segons el seu nivell de dificultat. El sistema serà com el d'una estació d'esquí, és a dir, s'hi podrà entrar i sortir quan es vulgui. Per la seva banda, els visitants només podran gaudir de les nombroses activitats que es duran a terme al recinte. Més de 200 participants ja aniran avui a les Comes i s'instal·laran a la zona d'acampada per tal de passar tot el cap de setmana gaudint de les activitats a la finca surienca.

La Land Rover Party és un festival internacional, tal com ho demostra el nombre de cotxes estrangers que ja han fet la preinscripció. De fet, dels 419 preinscrits, 149 són estrangers, concretament de sis països diferents. França és el que té més representants, amb 124 cotxes, un nombre superior al de les edicions anteriors. De la resta de territoris, Anglaterra en té deu, Luxemburg sis, Andorra cinc, Suïssa dos i Bèlgica un participant. Els 271 representants estatals vénen de molts llocs diferents de fora del territori català, com ara Múrcia, Navarra, València, Biscaia, la Rioja, Alacant, Madrid, Saragossa, les illes Balears, Navarra, Àvila, Ciudad Real, Osca, Conca, Lleó, Castelló, Guadalajara, Guipúscoa, Màlaga, Cantàbria i Àlaba, entre d'altres.