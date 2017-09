La Land Rover Party torna a ser present a les Comes

Els vehicles 4x4 hauran de superar algunes pistes de molta dificultat a la finca surienca de les Comes arxiu particular

Les Comes i Land Rover Espa-nya ja tenen a punt les activitats de l'onzena edició de la Land Rover Party, un cap de setmana familiar molt especial on els propietaris de vehicles de la marca anglesa i tots els seus seguidors podran gaudir dels 60 quilòmetres de pistes 4x4 i de moltes activitats i sorpreses que ha preparat l'organització. L'esdeveniment es posarà en marxa avui i continuarà durant aquest cap de setmana a la finca de les Comes (únic centre Land Rover Experience de la Península ibèrica), situada a la població bagenca de Súria.

En aquest entorn tan especial, els usuaris de vehicles Land Rover podran posar a prova les capacitats off-road dels seus cotxes en els més de 60 quilòmetres de pistes de diferent nivell de dificultat que ofereix la finca i millorar la seva destresa al volant, ja que el centre Land Rover Experience organitzarà un curs de conducció 4x4 per ajudar a conèixer millor les capacitats tot terreny d'aquests vehicles.



S'amplia l'horari de pistes

Una de les grans novetats és l'ampliació de l'horari de pistes, ja que per primera vegada serà possible accedir-hi en la jornada d'avui, a partir de la una del migdia. Altres novetats seran la Zona Velar, on es podrà conèixer el nou model de Range Rover i provar-lo en exclusiva en un circuit de conducció off-road, i l'exhibició d'un Land Rover de competició que farà una demostració de les seves capacitats en un circuit de velocitat. A més, es farà una rifa en què se sortejaran dues maquetes del Range Rover Velar úniques al món per una causa solidària, i es farà la presentació europea del Defender de radiocontrol de Traxxas. Els assistents també podran conèixer en profunditat els últims models de la gamma de vehicles Land Rover.



Xerrada i concert

Per a la tarda de demà, l'organització proposa una xerrada sobre «Reptes Land Rover», amb Ramon Franquesa, rècord del món d'altitud l'any 1998 amb un Range Rover modificat; el manresà Moi Torrallardona, rècord de travessar el desert Empty Quarter amb un Range Rover Sport de sèrie; i Francesc Selga, que va quedar en la tretzena posició en el Dakar 2005 amb un Bowler. Després de la xer-rada, que tindrà lloc a les set de la tarda, es farà un concert de música en directe amb el grup de versions K-Melot.

Tots els assistents a l'esdeveniment, ja siguin participants o visitants que no disposin d'un vehicle Land Rover, podran gaudir de la zona d'aventura, la fira comercial, les activitats infantils, el tour en 4x4, els cursos de conducció i de tots els serveis i comoditats que l'organització posarà a la seva disposició, inclosa una àmplia zona de restauració.



Una onzena edició especial

Amb assistents provinents de tot el continent europeu i després de l'èxit rotund de l'edició passada (va tenir 600 vehicles participants, rècord de la prova, i 3.000 persones que no s'ho van voler perdre), l'organització prepara una onzena edició molt especial tant per als seguidors de la marca com per a tots els aficionats a l'off-road i l'aventura. Un cap de setmana únic per gaudir en família que oferirà moltes sorpreses.

Pel que fa als preus per vehicle participant, aquests són de 80 euros per un dia, 100 per dos dies i 125 per dos dies amb acampada inclosa. En canvi, per als visitants i acompanyants, que tindran un preu únic que els donarà accés al recinte durant tot el cap de setmana, els adults hauran de pagar deu euros, els menors de divuit anys, cinc, i els nens més petits de sis anys tindran l'entrada de forma gratuïta.

Pel que fa al preu d'acampada per a visitants i vehicles extra durant una o dues nits, aquest serà de 30 euros per vehicle, i inclourà caravanes, turismes, autocaravanes, 4x4 i qualsevol vehicle que ocupi un espai a la zona d'acampada. Per a més informació es pot consultar la pàgina web de l'esdeveniment surienc, www.landroverparty.com.