Tres ciclistes de la Catalunya Central arriben a Lisboa en menys de 55 hores

L'equip de la Catalunya Central del Hyundai Senco Motor-Rivadeneyra, format pels corredors Domènec Playà, Manel Viladrosa i Robus Basallo, va aconseguir el repte de recórrer els 770 quilòmetres que separen Madrid i Lisboa en menys de 55 hores i sense aturar-se. Una aventura que formava part de la 5a edició de la Powerade Non Stop Madrid-Lisboa.

La tripleta de la Catalunya Central va marcar un temps total de 44 hores, 36 minuts i 16 segons, i es va classificar en la posició 25 de la categoria trio masculí i en el lloc 85 de la general. En total, s'hi van inscriure un total de 302 corredors, però només van acabar la cursa 208 equips, és a dir, gairebé 100 no van aconseguir arribar.

La prova va ser molt dura i va estar condicionada per la calor del dia. A més, el traçat dissenyat no permetia abaixar la guàrdia en cap moment. Les nits van ser benèvoles i el fred no va ser del tot intens. Les etapes més dures de la prova van ser la sis i la set. Els cor-redors bagencs van anar acumulant hores de marge entre relleu i relleu, no només amb el coixí de temps suficient, sinó amb la intenció de poder-les córrer durant el dia per evitar afegir-hi la dificultat de la nit.

Finalment, i amb la sortida del sol, a les 7.30 del matí de diumenge, la tripleta entrava al parc de les Nacions de Lisboa, amb més de deu hores de marge sobre el temps límit. En l'edició d'enguany, l'organització va permetre als acompanyants de l'equip fer els dos darrers quilòmetres amb el corredor en curs per tal d'entrar plegats a la meta. Un moment que, sens dubte, va ser molt intens i emocionant, segons expliquen els mateixos protagonistes.

El primer equip en creuar la línia de meta va ser el Berria Factory Team, format pels ciclistes Paco Mancebo, Juan Pedro Trujillo, Rafael Márquez i Miguel Gómez, els quals van completar el recorregut en un temps de 31 hores, 20 minuts i un segon. Pel que fa a la categoria en solitari, va tornar a triomfar el català Jordi Pereira, qui ja ha guanyat dos Powerade Non Stop Barcelona-San Sebastián i ara una Madrid-Lisboa. El català va superar la prova amb un temps de 41 hores, 21 minuts i 50 segons, davant d'Alberto Fernández de la Puebla i del seu germà, Jaume Pereira.

Tot i això, cadasacú amb el seu objectiu propi, els ciclistes van poder gaudir de grans paisatges, amb una climatologia favorable i del format non stop per relleus i per equips de 2,3 o4 participants i en categoria solitari.