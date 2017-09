El Vila-real empata i l'Athletic i la Reial Societat perden

El Vila-real va resoldre la seva visita al Maccabi Tel Aviv amb un empat sense gols en el partit en què debutava Javier Calleja com a entrenador de l'equip castellonenc, amb Quique Álvarez com a segon entrenador, i en el qual els castellonencs van ser superiors a un rival que es va defensar bé per salvar un punt.

D'altra banda, l'Athletic de Bilbao va ensopegar davant el Zorya Luhansk a San Mamés, on l'equip ucraïnès es va imposar per 0-1. Un resultat que complica la vida del conjunt basc: només suma un punt en dos partits. A més, el Zenit Sant Petersburg va fer encara més profunda ahir la crisi de la Reial Societat (3-1), a qui va donar una lliçó des del primer minut de joc, sense que l'equip basc oferís cap mena de resistència.