L'Avià buscarà el primer triomf a Ca n'Oriac

? A Segona Catalana, en el grup 4, un necessitat Avià té demà una difícil sortida al camp del Sabadell Nord (11.30 h); els berguedans encara no han pogut sumar cap punt. Avui (16.30 h), el Gironella, amb tres punts, té la visita d'un Ripollet cridat a estar a la part alta. En una situació semblant, el Berga, també amb tres punts a la classificació, necessita el triomf demà a casa davant el Molletense (16.30 h). I el Sallent, el més ben classificat amb vuit punts, serà demà a Sabadell per enfrontar-se al Can Rull (12.15 h).