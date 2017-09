El Manresa confia a tenir més encert al davant per doblegar el Sant Cugat

El Manresa no ha marcat cap gol en les dues darreres jornades, amb derrota a casa contra el Lloret (0-1) i empat al camp del Sabadell B (0-0). L'entrenador dels manresans, Jose Solivelles, considera que això és una casualitat. «El més important és que es creen més ocasions que el contrari. A partir d'aquí fa falta més sort o jo diria més encert de cara a porteria. Són etapes que tots els equips passen i ara ens toca a nosaltres».

El conjunt manresà rep demà a (17 h) el Sant Cugat, un equip que, segons Solivelles, «és dels que es troba més còmode amb un estil i idea de joc defensiu com va fer el Lloret fa quinze dies, però potser sense tanta experiència. Això ens hi podem trobar força jornades, que el nostre rival surti al Congost pensant que el 0 a 0 ja és un bon resultat. En aquest tipus de partit és clau trobar espais per crear perill, potser elaborant més les jugades. Si polim els errors comesos el dia del Lloret, el partit el tindrem de cara, segur».

Un dels inconvenients del Manresa pot ser la baixa de dos dels seus jugadors més ofensius, Brian i Marc Sala, ambdós amb problemes musculars. Segons Solivelles, si fos una de les darreres jugades i ens hi juguéssim aguna cosa, segur que els forçaríem, però no és el cas, i, per tant, el més normal és que no juguin».



L'Igualada, a Cornellà

Després de guanyar diumenge a les Comes el primer partit de la temporada, l'Igualada afronta demà amb més confiança una difícil sortida al camp del Sant Ildefons, a Cornellà. Els locals han tingut una bona arrancada i ja han sumat vuit punts en les quatre jornades disputades. Els igualadins, amb quatre punts, volen allunyar-se, com més aviat millor, de les places de descens.

Amb implicació en aquest grup 2 s'ha sabut que el Tribunal Català de l'Esport ha donat la raó al Sants en relació amb el partit de la temporada passada amb l'Horta, quan va jugar uns minuts amb dotze jugadors, però sense mala fe. Ara, la Federació Catalana li haurà de reservar un lloc a Tercera Divisió el curs que ve.