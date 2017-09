Núria Pradas, tercera catalana en halterofília

L'esportista de Room 5 Crossfit Núria Pradas (foto), d'onze anys, va ser tercera de Catalunya en la categoria sub 15 d'halterofília, que es va disputar durant l'Arnold Classic a la Fira de Gran Via de Barcelona. Va fer uns resultats totals de 37 kg en la categoria de dos temps i de 26 kg en la categoria d'arrancada. D'altra banda, en crossfit, es van celebrar els Fènix Games, competició de nivell internacional on la santjoanenca Judit Torrabadella (Coach de Room 5 Crossfit) va obtenir la segona posició, molt disputada en la prova final i precedida per la madrilenya Rita Garcia, que va obtenir la primera posició.