El seleccionador estatal no dubta de Piqué i el convoca

Julen Lopetegui, seleccionador estatal, va intentar esquivar, ahir, la declaració de Gerard Piqué posicionant-se a favor del referèndum d'independència de Catalunya, i va assegurar que no té «cap dubte sobre un jugador del qual ha destacat sempre el seu compromís amb la roja. El que vull és centrar la meva compareixença en l'aspecte més important, l'esportiu, i aconseguir la classificació al Mundial. És cert que hi ha hagut manifestacions de diversos esportistes de la mateixa índole i ara toca aquesta, però jo jutjo els jugadors pel seu compromís, comportament i actitud amb la selecció nacional. És on poso el focus i no tinc cap dubte amb Piqué», va assegurar Lopetegui.

Incòmode davant les preguntes que barrejaven política amb esport, Lopetegui va defensar sempre Piqué. «Dilluns s'entrenarà amb nosaltres, serà un més i formarà part d'aquest grup com ha fet sempre, amb la seva bona predisposició i compromís». Ell ho dóna tot cada vegada que ve amb nosaltres, dóna exemple, és compromès i estem encantats amb ell. No entrem a valorar cap cosa més», va respondre quan se li va qüestionar sobre la continuïtat de Piqué jugant amb Espanya.

Espanya jugarà a Alacant contra Albània amb un ambient que de nou pot ser hostil amb Piqué. El seleccionador és conscient i espera suport: «el que em preocupa i ocupa és la part esportiva i és en la qual estem centrats».



Quatre jugadors del Barça

La presència de Rodrigo Moreno (València) i la tornada del basc Asier Illarramendi (Reial Societat) i de José Callejón (Nàpols) són les grans novetats de la llista de Julen Lopetegui per als partits contra Albània i Israel de la fase de classificació per al Mundial 2018. A la convocatòria hi ha quatre jugadors del Barça, Gerard Piqué, Jordi Alba, Andrés Iniesta i Sergio Busquets. També han estat cridats Kepa Arrizabalaga (Ath. Bilbao), Pepe Reina (Nàpols), David de Gea (Manchester United), César Azpilicueta (Chelsea), Marc Bartra Borussia Dormund), Dani Carvajal (Reial Madrid), Nacho Fernández (Reial Madrid), Sergio Ramos (Reial Madrid), Nacho Monreal (Arsenal), Isco Alarcón (Reial Madrid), Marco Asensio (Reial Madrid), Thiago Alcántara (Bayern Munic), David Silva (Manchester City), Saúl Ñíguez, Koke Resurrección (At. Madrid), Iago Aspas (Celta), Álvaro Morata (Chelsea) i Pedro Rodríguez (Chelsea).