Èxit de participació en l'inici de la Land Rover Party

ARXIU PARTICULAR

L´espectacularitat del Land Rover en acció atreu milers d´espectadors a les Comes

Més de cinc-cents vehicles i més de dos mil espectadors han visitat la finca de les Comes durant les dues primeres jornades de l'onzena Land Rover Party, la festa per excel·lència dels amants del 4x4 i de la marca anglesa.

L'atractiu principal d'aquesta edició és el nou Range Rover Velar. Aquest vehicle disposa d'un espai específic –anomenat Zona Velar, en què s'ofereix al públic provar i conèixer les seves prestacions off-road amb detall i de la mà d'acreditats professionals del centre Land Rover Experience.

Avui, diumenge, els aficionats podran tornar a gaudir de les extraordinàries condicions per a la conducció que ofereix les Comes, d'una exhibició de cotxes teledirigits Land Rover, dels cursos de conducció de 4x4, de la zona d'aventura, de la fira comercial, del tour 4x4, així com de música en viu, conferències i servei de ludoteca.

Una de les activitats més destacades de la jornada d'ahir, dissabte, va ser la xerrada titulada «Reptes Land Rover», que va comptar com a ponents amb Ramon Franquesa, rècord del món d'alçada l'any 1998 amb un Range Rover modificat; Moi Torrallardona, rècord en travessar el desert Empty Quarter (Aràbia Saudita) amb un Rover, i Francesc Selga, tretzè al Dakar de l'any 2005 (Bowler).

La presència de Bultaco és un altre dels reclams de la trobada, enguany. Bultaco ha aportat diversos exemplars de la seva nova bicicleta elèctrica Brinco Discovery, per tal que els visitants puguin provar-la en un circuit específic per a aquest vehicle.

Aquest matí, a les nou, a la mateixa finca de les Comes, s'obriran les inscripcions per gaudir de la darrera jornada de la festa.