«Ha estat el Congost de les grans nits, amb menys gent»

Aleix Duran es va mostrar molt satisfet per la primera victòria de l'equip a la LEB, amb patiment però també amb un missatge: l'equip sap reaccionar i sobreposar-se als mals moments. I si ho fa acompanyat del públic, tot serà més fàcil.

«Estic molt content perquè no era un partit gens fàcil i tenia un escenari perillós, que és el que s'ha donat», va iniciar el seu anàlisi Duran. «Hem començat més o menys bé però amb un intercanvi de cistelles que havíem insistit que no havíem de fer».

«Al segon quart hem deixat de ficar i ells han tingut tres accions molt afortunades, set punts que ens han afectat molt. I no hem sapigut com reaccionar, hem inventat coses per solucionar-ho. Hem tingut fins i tot sort amb el resultat al descans», destacava el tècnic manresà sobre el 32-36 amb què es va anar al vestidor.

El tècnic va saber explicar a l'equip quin era el camí per triomfar: «El partit l'havíem de guanyar al darrere perquè l'encert arribaria, com ha sigut. Hem igualat el partit, semblava que el teníem controlat però han obert forat. I en aquell moment ha aparegut el Congost. Els que eren a pista s'esforçaven, un parell de decisions arbitrals els han esverat. Ha estat el Congost de grans nits, amb menys gent. Hem fet 33 punts a l'últim quart, però a la LEB tens quarts de nou, com el segon».

A més, va destacar que «han aparegut jugadors amb caràcter. Ningú s'esborrava el partit, tothom ho intentava. Hem demostrat personalitat i caràcter». I respecte a Lluis Costa, màxim anotador, va dir que «hi haurà dies que no farà tants punts, però farà altres coses millor. L'equip no depèn de què ell faci 18 punts, però sí que depèn de la gestió que faci».

El tècnic visitant, Ñete Bohigas, destacava que marxava amb una sensació «agredolça» perquè el seu equip havia competit bé i havia controlat el partit: «Els hem ficat en un partit que anímicament el tenien complicat. Hem tingut pilota per posar-nos a un o dos».