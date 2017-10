Lluís Clop podria debutar avui amb el seu nou equip, el Rubí

El santjoanenc Lluís Clop pot debutar aquest migdia amb el seu nou equip, el Rubí, que milita a Segona Catalana. El conjunt entrenat per José Luis Duque rep la visita de l'At. Prat (12 h). Clop ha tornat aquesta setmana a l'activitat futbolística després de tornar de l'estranger, on ha estat estudiant. Fins la temporada passada, Lluís Clop va jugar amb el Manresa, però per aquest nou curs no ha entrat en els plans de Jose Solivelles. També va jugar al futbol base del club manresà, menys en una etapa que va estar a l'Espanyol. Al Rubí s'ha trobat excompanys del Manresa, com Kevin Sorbas, Vicente Bermúdez o Charly Lumbreras.