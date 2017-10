El Madrid, obligat a guanyar al Bernabéu davant l'Espanyol

El Reial Madrid torna a l'escenari que ha complicat el seu inici de curs de la lliga, l'estadi Santiago Bernabéu, on va empatar dos partits i en va perdre un. Per tant, els blancs estan obligats a canviar la dinàmica de local contra un Espanyol que, emparat en el seu millor moment, desafia el conjunt madridista.

Els empats contra el València i el Llevant i la derrota contra el Reial Betis fan que el vigent campió només hagi sumat dos punts de nou possibles al Bernabéu, una llosa que ha de començar a aixecar de manera immediata i l'objectiu marcat per Zinedine Zidane és fer-ho contra l'Espanyol. Pretén estendre l'equip madridista la reacció iniciada a Vitòria, on també va tenir dosis de patiment final, i sobretot la imatge mostrada a Dortmund. Una vegada més, en un duel gran les prestacions de l'equip van canviar, com ja va passar en les dues Supercopes, i els de Zidane van brodar el futbol per derrotar el Borussia en Lliga de Campions. Arriba l'hora d'aconseguir-ho a casa i trobar solucions davant els plantejaments rivals.

El Reial Madrid buscarà el triomf amb les baixes de Marcelo, Theo Hernández, Mateo Kovacic o Karim Benzema, més el dubte seriós de Gareth Bale. El gal·lès va patir un avís muscular i malgrat que no pateix lesió, tot indica que, després d'absentar-se tres dies dels entrenaments, no jugarà contra l'Espanyol. Les portes de la titularitat s'obren per a Marco Asensio en un onze en què Zidane, que busca el seu triomf 50 en Lliga al comandament de la nau blanca, no s'espera que introdueixi rotacions. Seguirà cobrint el lateral esquerre amb Nacho i a la medul·lar podria premiar el partit de Dani Ceballos a Mendizorroza amb continuïtat d'inici.

De la seva banda, l'Espanyol visita el Santiago Bernabéu en el seu millor moment, després de sumar dues victòries i un empat la setmana passada i amb l'objectiu de trencar una ratxa històrica de 21 anys sense guanyar en Lliga al feu madridista. El conjunt català ha presentat una clara evolució en el seu futbol, més fluid en les transicions i segur al darrere. La moral està alta després del 4-1 al Deportivo a Cornellà-el Prat en l'última jornada. L'aparició de Darder a la medul·lar permet avançar Jurado i ubicar Leo Baptistao a la banda dreta de l'atac.

Els blanc-i-blaus viatjaran a Madrid sense Pablo Piatti, amb febre, i Víctor Sánchez, que té molèsties físiques. També va caure de la llista Hernán Pérez, mentre que les novetats a la convocatòria són Javi Fuego, Naldo i Álvaro.