Problemes al motor deixen Vettel en l'últim lloc a Sepang

El líder del Mundial Lewis Hamilton, va ser la cara amb la pole número 70 de la seva carrera esportiva després de ser el més ràpid al circuit de Sepang, amb un registre d'1:30:076, mentre que el pilot alemany Sebastian Vettel va ser la creu després de patir problemes de motor en el seu Ferrari, i com a conseqüència avui sortirà últim en la graella de sortida.

Kimi Raikkonen (Ferrari) va aconseguir el segon millor temps de la classificació i sortià des de la primera fila amb un temps d'1:30:121, mentre que Max Verstappen (Red Bull) sortirà en el tercer lloc de la graella després d'aconseguir un registre d'1:30:541. El pilot asturià Fernando Alonso començarà la carrera en el desè lloc i té com a objectiu «acabar als punts». La pluja pot fer acte de presència i podria ser el millor aliat per al pilot de McLaren Honda. Pel que fa a l'altre pilot espanyol, Carlos Sainz (Toro Rosso) sortirà encara més endarrere, des de la posició número catorze, i no es mostrava gaire optimista per a la cursa d'avui: «Estem a la posició on hem estat tot el cap de setmana».

Daniel Ricciardo (Red Bull) completarà la segona línia de sortida, mentre que Valtteri Bottas (Mercedes) i Esteban Ocon (Force India) ocuparan la tercera línia de la graella de sortida.