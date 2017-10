Rea suma el tercer títol consecutiu de Superbikes al circuit de Magny-Cours

El pilot britànic Jonathan Rea (Kawasaki) va aprofitar la primera cursa del cap de setmana al circuit francés de Magny-Cours per fer història i convertir-se en el primer pilot que guanya tres títols consecutius al Mundial de Superbikes, a falta de dos grans premis per disputar-se. Rea va sortir disparat, tot ila qualntitat d'aigua que hi havia al circuit francés, i cap altre pilot va poder seguir-lo. El britànic va córrer en solitari com un nou triomf parcial, el dotzè de la temporada i el cinquantè de la seva carrera esportiva. Amb aquest tercer títol mundial, Rea iguala l'australià Troy Bayliss i se situa a tan sols un del seu compatriota Carl Fogarty, únic pilot capaç de guanyar el títol quatre cops.