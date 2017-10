El Sevilla es consolida a la part alta i enfonsa més el Màlaga

El Sevilla va vèncer per 2 a 0 el Màlaga. Els sevillistes es consoliden a la part alta de la classificació i el conjunt de José Miguel González, Michel, queda enfonsat amb només un punt a la graella, cosa que deixa entreveure un possible canvi a la banqueta.

El Sevilla va ser superior en el primer temps davant un Màlaga que continua sense saber guanyar. Curiosament, els locals van marcar quan els malaguenys reaccionaven. Banega va obrir el marcador de penal al minut 68, i Muriel va sentenciar dos minuts després. Qui també tenia l'oportunitat de pressionar el líder Barça era l'Atlètic de Madrid, però no va poder passar de l'empat a zero en un duel travat amb el Leganés. El joc ofensiu de l'Atlètic de Madrid no va ser fluid aquest cop.

Per la seva part, l'Alabès va trencar la seva mala ratxa de resultats i va superar a domicili un Llevant sorprès; Minur, al minut 32, i Medrán, al 81, van certificar la victòria alabesa en el debut de l'italià Gianni De Biasi a la banqueta.

El Deportivo va firmar una remuntada davant el Getafe (2-1) a l'estadi de Riazor, en un duel en el qual el tècnic local, Pepe Mel, es jugava el lloc. Es va avançar Amath al minut 54, però Lucas Pérez i Andone van capgirar el marcador als minuts 66 i 86.