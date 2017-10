El primer triomf, amb patiment

Això és la LEB. És el lema que s'hauria d'inscriure en una placa a l'entrada del Nou Congost aquesta temporada. Un recordatori del que veurem al llarg de l'any: partits molt disputats, amb molt patiment, i on caldrà el màxim suport des de la grada per sumar. El partit d'ahir en va ser un primer tast: l'ICL va patir de valent davant un Càceres molt entonat i que va saber jugar amb els nervis manresans, que van tornar a aflorar quan l'encert va desaparèixer.

El Càceres es presentava al Congost sense ganes d'especular, amb un joc ràpid. Una proposta semblant a la manresana. I per això es veien uns primers minuts elèctrics, amb un intercanvi constant de cistelles. El ritme no s'aturava i el joc anava d'una cistella a l'altra amb poques errades: triple va, triple ve (16-16). I en aquest festival de llançaments exteriors sortia vencedor el conjunt manresà, amb Gintvainis i Muñoz afinant el canell.

L'ICL obria una escletxa que obligava el tècnic visitant a demanar temps mort amb 21-16. I llavors arribava la primera reivindicació de la grada, amb crits de «Votarem! Votarem!». Després, esperonat per un públic cada vegada més actiu, l'equip feia un pas endavant en defensa per frenar el Càceres, però el conjunt extremeny trobava alguna cistella salvadora a final de possessió per no quedar massa enrere (23-19).



Més de sis minuts de sequera

A l'inici del segon quart, el guió del partit girava com un mitjó. D'una gran facilitat anotadora es passava a la sequera absoluta durant més de sis minuts: l'ICL quedava clavat en els 23 punts i el Càceres ho aprofitava per signar un parcial de 0-8 que el destacava de nou en l'electrònic (23-27).

Arribaven moments de nervis, de frustació, de tirs forçats i de despropòsits. Lluís Costa feia una jugada de murri, fent picar la pilota a l'esquena d'un rival per treure de fons. Però quan ho tenia tot per anotar, fallava sota cistella: el rebot queia a les mans de Hamilton, que errava l'esmaixada. Res no entrava fins que Álvaro Muñoz anotava dos tirs (25-27).

S'arribava llavors al minut 17.14 i el públic cridava a favor de la independència. Uns crits que s'enllaçaven amb un «oooh!» d'incredulitat per una cistella sense voler de Jakstas (25-29). I just després, triple de Sergio Pérez, que emergia en un Càceres valent. Els visitants havien vingut a plantar cara i ho veien a la perfecció.

L'ICL agafava una mica d'aire amb un triple de Muñoz, que apareixia en els moments decisius, i amb dos tirs lliures de Costa. Però quan semblava que anar al descans només dos punts per sota era un mal menor (32-34), Hamilton feia una falta sobre Sergio Pérez quan quedaven 24 segons, i a 10 metres de cistella, que permetia als visitants situar el 32-36.



Lundberg aporta energia

A la represa, la intensitat en defensa de l'ICL augmentava: Lundberg recuperava la pilota i assistia per Muñoz. I el festival del suec continuava amb dues cistelles seguides: tir de mitja distància i triple per situar el 39-36. En poc més d'un minut i mig es veia la millor versió de Lundberg, un jugador vital per contagiar energia als companys i a la grada.

Semblava que era el moment idoni perquè els manresans aixequessin el vol i poguessin distanciar-se, però el Càceres s'aferrava al partit amb quatre punts seguits (39-40). Un parcial que trencava Lundberg, el jugador més entonat a la sortida de vestidors.

De la trempera inicial es passava a uns minuts de desconcert, sense ordre en atac i amb algunes llacunes en defensa. Tornaven els nervis al Congost, la grada es començava a desesperar, sobretot després d'un 2+1 de Keshinro que situava el 42-48.

Les cistelles dels extremenys, en especial d'un encertat Jakstas, rebien llavors una rèplica per part del públic: «Força Resa!». Però l'equip tenia problemes per reaccionar, fins que apareixia Lundberg. I el tercer quart s'acabava amb una gran escridassada del públic als àrbitres per reclamar una falta sobre Sakho. Fins i tot l'entrenador, Aleix Duran, s'acostava a mitja pista amb el dit índex en alt reclamant que, com mínim, els pitessin una falta sota la cistella. L'àrbitre, mentrestant, negava amb el cap.



Clarividència per rematar

La grada començava el darrer quart escridassant de nou els col·legiats, i començava a somriure i a gaudir després d'una cistella d'Allen més tir lliure addicional. A més, Muñoz anotava un triple al final de possessió i es picava el pit en senyal de motivació. I Lundberg acabava d'arrodonir el parcial al contraatac (60-54).

Tornaven a aparèixer crits de «votarem!» a la grada, tot i que haurien estat més adequats els de «patirem!». Parejo amenaçava des del triple i a la segona aconseguia anotar. El Càceres oposva resistència, però l'ICL començava a mantenir el seu avantatge (65-58).

Semblava que era el moment per rematar la feina, sobretot després d'un tap espectacular de Sakho. Però Ward i Parejo no es donaven per vençuts: tres triples acostaven els visitants (73-69). I just després, Ward no s'entenia amb un company i perdia una pilota quan ho tenia tot per quedar sol sota cistella. La sentència, a l'altre costat de la pista, la posaven els tirples de Muñoz i Costa. Adéu patiment... en els darrers segons. Això sí, el partit acabava amb picabaralla: els jugadors del Càceres recriminaven a Costa el triple final, quan ja no defensaven.