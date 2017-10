El Trofeu Isa Muro de dobles decideix avui les guanyadores

Les instal.lacions del Club de Tennis Manresa acolliran avui la fase final del dotzè Trofeu Isa Muro de dobles per a veteranes. Després de dues jornades de competició, amb la participació de més de seixanta tennistes, anit va quedar definit el quadre final.

A partir de dos quarts de dotze, es disputaran les finals de les tres categories en disputa. Carme Fer-reras i Zaida García (CT Badalona) s'enfrontaran a Mariona Espachs i Elisabet Sallent (Sabadellès) per decidir les guanyadores en la categoria de més de 30 anys. Alhora, Carme Herms i Carmina Gibert (Tennis Gimeno) competiran pel ceptre amb les manresanes Núria Salvans i Ester Barranco (més de 45 anys), mentre Beatriz Escribano i Carme Estrada (Egara) dirimiran amb Carme Iglesias i Dolors Aranda (CT Manresa) el títol per a tennistes de més de 55.

Com a preludi, a les deu del matí s'iniciaran les finals de consolació. Les parelles manresanes formades per Anna Franch i Lídia García, i Núria Roig i Carme Tost competiran per imposar-se en més de 30 anys. Els altres partits enfrontaran Teresa Call i Carme Llúria (Atlètic Terrassa) amb Tere Codina i Isabel Martínez (Tennis Gimeno) en més de 45 anys. Dues parelles del Tennis Gimeno lluitaran pel triomf en més de 55 anys: Àngels Molero i Lourdes Núñez competiran amb Antònia Martos i Consuelo Velar.