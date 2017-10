VÍDEO | Piqué, entre llàgrimes: «el que ha passat a Catalunya ho ha vist tot el món»

El jugador del Barça Gerard Piqué, visiblement emocionat i entre llàgrimes, ha criticat l'actuació del Govern i al president Mariano Rajoy. "El que ha passat ho ha vist tot el món i aquesta decisió ha empitjorat moltíssim les coses i que és una de les pitjors decisions d'aquest país en els últims 40 anys perquè només ha fet que separar més Catalunya d'Espanya i això pot tenir conseqüències. Però amb un president que té el nivell que té, que no sap ni parlar anglès, és molt difícil ", ha assenyalat.



Piqué ha realitzat aquestes declaracions després del partit davant la Unió Esportiva Las Palmas, que el Barcelona ha guanyat 3-0 en un partit que s'ha disputat a porta tancada. El central català ha deixat en l'aire la seva continuïtat en la selecció espanyola - "si molesto no tinc problema a fer un pas al costat."Si el míster o qualsevol persona de la federació creu que sóc un problema no tinc cap problema a fer un pas al costat i deixar la selecció abans de 2018", ha dit.