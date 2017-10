El Barça guanya el partit més estrany

El Barça continua imparable a la lliga, tot i que ahir segurament va sumar una de les victòries més estranyes de la seva història. Va derrotar el Las Palmas en un Camp Nou completament en silenci, sense públic per decisió del club, que es va arribar a plantejar no jugar (vegeu la pàgina 25). Al final, l'equip d'Ernesto Valverde va allargar la seva ratxa de triomfs en lliga a set partits gràcies als gols de Busquets i Messi, que en va fer dos al tram final.

Després d'un primer temps molt igualat, amb el Barça encara mig perdut sobre la gespa per l'ambient enrarit en què es disputava el partit, l'equip va reaccionar. Els gols van arribar tots a la segona part, quan l'equip va accelerar. I Messi, tocat per una vareta màgica en aquest inici de curs, va rematar la feina després d'haver avisat amb dues faltes que va salvar el porter Chichizola.

En un Camp Nou on se sentien les instruccions i els tocs de pilota, el Barça va començar tenint bones ocasions. Però Messi no va trobar la manera de superar el porter rival, ni tampoc Denis Suárez, que es va plantar sol en un mà a mà. I Paulinho també va tenir una bona ocasió, amb una rematada de cap desviada. Tres avisos davant un Las Palmas que replicava: Calleri va enviar una pilota al pal després que Tana aprofités una errada de Mascherano.



Doble canvi al descans

Veient que l'equip estava espès, Valverde va decidir fer dos canvis per començar la segona meitat: Rakitic va suplir Paulinho, ahir més apagat, i Iniesta va entrar per Aleix Vidal, poc encertat ahir com a extrem dret. Unes variacions que van oxigenar el mig del camp de l'equip. I, a més, als quatre minuts de la represa el partit es va començar a posar favorable per als blaugrana amb el gol de Busquets, que va pentinar una pilota al primer pal a la sortida d'un córner.

El gol arribava després de dos avisos del Barça, amb una falta de Messi i un gran xut des de fora de l'àrea de Rakitic. L'equip s'havia despertat i ja no va aturar la seva inèrcia guanyadora. I enmig del festival d'ocasions, una targeta groga per a Luis Suárez, que va simular un penal.

Poc després, l'uruguaià es va endur una pilota després d'una pugna amb un rival i va assistir Messi, que va rematar desviat. Va ser l'última vegada que l'argentí no va trobar la porteria. Al cap de poca estona, van arribar dos gols de l'argentí. El primer, després de deixar assegut el porter, en una acció en què Piqué esperava dins l'àrea petita una passada enrere per marcar. Però Messi va fer-s'ho tot sol.

I sis minuts després, l'argentí va rematar una gran jugada col·lectiva: Luis Suárez va combinar amb Rakitic, que va assistir Messi. Tercer gol al sac, victòria segellada i ratxa victoriosa allargada. Una triple bona notícia que va arribar en el més absolut silenci, sense aplaudiments ni crits d'ànim des d'una grada buida.



La desesperació de Suárez

En el temps de descompte va arribar una acció curiosa: desesperat per fallar una ocasió, Luis Suárez es va estripar la samarreta de ràbia i va marxar del camp per la línia de fons quan faltava poc més d'un minut. Un cop a la banqueta, ja no va tornar al camp.