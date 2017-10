Un Cadí de dues cares paga amb dues lesions i una derrota el matx amb l'IDK

La derrota pot fer mal, però menys que les dues baixes que va tenir el Cadí al llarg del partit i que s'afegeixen a la de Georgina Bahí. Perdre sempre dol, però menys si el rival és l'IDK Gipuzkoa –tot i que té també absències– i es perd amb dignitat i orgull. I amb la grapa, l'encert i el cor que l'equip de la Seu va mostrar al segon temps. Quan més just de gasolina anava el conjunt, quan menys efectius tenia disponibles, més caràcter va treure i a punt va estar el bloc que entrena Bernat Canut de culminar una remuntada de pel·lícula en la primera jornada de la Liga Día, en l'Open Day que la Lliga Femenina va celebrar durant tot el cap de setmana a Madrid.

Ho deia al final del matx el tècnic urgellenc: «a la primera part hem defensat molt malament, amb moltes distraccions. A la segona part hem donat la cara, però amb el cop d'anar dotze punts per sota». Fins de setze punts van arribar a guanyar les basques. Però l'empenta d'Andrea Vilaró, encara amb molèsties en un turmell, l'encert de Mehryn Kraker – un ple des de més enllà de 6,75– i la persistència de Maqui Rosset van liderar el cop de geni d'un Cadí que va arribar a posar-se davant, només un cop (59-60), tres minuts abans del final. L'aplom de l'IDK, amb jugadores com Lara González, Toch Sarr i Iva Brkic, va acabar fent bo, però, la producció ofensiva protagonitzada durant molts minuts per Lyndra Weaver (que va acabar amb 19 punts).

El 72-68 final és l'equilibri just a un partit que en van ser dos. La derrota mínima d'un Cadí amb dues cares i dues ferides de guerra. Durant els primers vint minuts, i excepte un parell d'estones gràcies a la rauxa i la pugna de Vilaró, les urgellenques van estar imprecises, erràtiques, tenallades en atac i toves en defensa. I això ho va aprofitar Weaver un cop rere l'altre. I tot i la debilitat defensiva, el Cadí es carregava de faltes. Massa badades. Poc abans del descans es lesionaria Caitlyn Ramírez. Després de la represa i de la màxima renda guipuscoana (41-25), les de la Seu es van deixar anar, i tot i una mica de balanceig amb la lesió d'Ariadna Pujol, que pot ser greu, van jugar a cor obert. Mossegant al darrere i amb el canell calent al davant. I de ben poc va anar que no hi hagués el premi del triomf.