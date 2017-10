La Joviat té un mal inici i, tot i lluitar, no acaba de culminar la remuntada

L'equip júnior de la Joviat, dirigit per Gerard Barbé, va caure en el seu duel a casa davant el conjunt Snatt's Femení Sant Adrià B (55-64), un dels equips més forts i competitius del grup.

L'inici del partit va estar marcat pel desencert de les manresanes, que van permetre que en el minut sis ja hi hagués una notable diferència en el marcador, favorable al conjunt del Besòs (14-2). La reacció bagenca va arribar quan faltaven dos minuts per tancar el primer període, i permetia agafar bones sensacions per encarar el segon quart.

Una forta defensa va aconseguir clavar un parcial en benefici de la Joviat de 9-2, que posava el marcador amb un empat a 22 punts. L'enfrontament va mantenir la igualtat fins a les acaballes de la primera meitat, però llavors, dues cistelles consecutives del Sant Adrià feien que marxés al descans amb quatre punts de marge (26-30).

A la represa, i amb el partit obert, es van intercanviar cistelles per part d'ambdós equips però la Joviat mai va saber posar-se per sobre en l'electrònic; distàncies curtes de 3 a 6 punts eren el marge que mantenia l'equip visitant.

En els darrers minuts, un triple i una cistella de dos punts de les de Barbé van donar esperances dins el matx, però el desencert en les últimes jugades va acabar donant una victòria treballada al Femení Sant Adrià B.

Les jugadores de la Joviat afrontaran el seu proper duel el dissabte dia 7, a partir de les10.45 del matí, a la pista del Joventut Badalona Femení A, un conjunt que, tot i el seu talent, després de tres jornades de lliga regular encara no coneix la victòria.