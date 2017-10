L'Artés se sobreposa a les baixes i supera el Samà a casa

El Club Bàsquet Artés va inaugurar una nova temporada al grup 1 de Copa Catalunya amb una victòria a la seva pista davant el Samà de Vilanova i la Geltrú, al qual va derrotar per deu punts de diferència (75-65).

Els artesencs es van presentar al partit inicial del curs amb les baixes d'Albert Illa i Joan Carceller, i al minut tres de partit van tenir un nou contratemps amb la lesió d'Albert Llort. En el primer quart els locals van estar molt entonats en l'aspecte ofensiu i van agafar una diferència de set punts al final del quart (23-16). En el segon període del matx els bagencs van notar el cansament provocat per la falta d'efectius i no van poder trencar l'enfrontament. Tot i això, sí que van poder ampliar el marge, que a la mitja part del partit es va enfilar fins als nou punts (43-34).

El tercer quart del duel va ser travat, amb un Samà molt agressiu en defensa. Però això no va afectar el conjunt dirigit per Toni Manyosas, que va arribar als deu darrers minuts amb deu punts de marge (58-48). En aquests, els jugadors locals es van mostrar sòlids i van saber mantenir la diferència per endur-se el primer triomf de la temporada. En la propera jornada, el Club Bàsquet Artés tornarà a jugar a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Recanvis Gaudí Mollet B, en un matx que es posarà en marxa el proper diumenge 8 d'octubre a partir de les set de la tarda.