L'Asfe domina joc i marcador del principi al final

L'equip de l'Asfe Sant Fruitós sènior que competeix a la lliga de Primera Catalana grup 2 va aconseguir la seva segona victòria de la temporada a la pista de la UE Sant Cugat Negre per un còmode resultat de 41 a 69.

Les bagenques van ser molt superiors en tots els aspectes al seu rival des de bon començament, ja que en el primer període ja s'havien avançat en el marcador amb un ampli 12-23 que condicionaria la resta de l'enfrontament.

La solidesa de l'Asfe no va trontollar en cap moment i no van donar cap esperança a l'equip local, que, tot i la lluita, no va saber trobar l'encert ni la manera d'aturar un organitzat i alegre atac de les jugadores de Sant Fruitós.