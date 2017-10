L'Igualada B venç per un sol punt a Badalona i se situa líder en solitari de grup

El Club Bàsquet Igualada B es va imposar per la mínima a la complicada pista del Bàsquet Neus, al qual va derrotar per un resultat final de 67-68. Amb aquest triomf, el conjunt igualadí se situa líder en solitari del grup 2 de Segona Catalana. En el primer quart hi va haver igualtat entre les dues formacions, però en el segon els igualadins van aconseguir el domini i van arribar al descans amb deu punts de marge (29-39). A la segona meitat, els locals van reaccionar i es va arribar a un final igualat en el qual els visitants van vèncer.