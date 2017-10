L'Igualada capgira onze punts en els darrers minuts i assalta el pavelló de l'Olivar

L'Igualada va aconseguir la victòria a la pista del Simply Olivar aragonès, que és el filial del Tecnyconta Saragossa de la Lliga Endesa i és compost per diversos jugadors de la selecció espanyola júnior (77-82).

En el primer quart hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'intercanviaven cistelles de forma constant. Es va arribar al final amb un punt de marge per als anoiencs (25-26). En el segon període els locals, liderats per Carlos Alocen (que va anotar dinou punts) i Jaime Pradilla (que en va fer catorze), van capgirar el marcador i van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb quatre punts de diferència (50-46).

A la segona meitat els aragonesos van ampliar la renda, que al final del tercer quart ja era de nou punts (66-57). En els darrers cinc minuts el treball col·lectiu de l'equip igualadí i el fet de creure en la victòria van fer que els visitants protagonitzessin una gran remuntada, ja que van capgirar onze punts de desavantatge i es van endur el triomf en un pavelló que era ple de gom a gom d'aficionats locals.

Al final del partit, l'entrenador de l'Igualada, Jordi Martí, va declarar que «és una victòria de molt valor en una pista on costarà molt endur-nos victòries». «Cal jugar al nivell del darrer quart si volem ser ambiciosos en una competició molt dura», va afegir.