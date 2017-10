L'Òdena aconsegueix els tres punts de forma clara

Molt bon partit de l'Òdena, que va aconseguir els tres punts. La primera part va estar més disputada, amb poques ocasions i amb les defenses ben posicionades. Va ser al final de la primera part quan l'Òdena va poder marcar després d'un rebuig dins l'àrea. A la represa el domini va ser total per a l'Òdena, que, en dos minuts, el cinquanta dos i el cinquanta tres, va marcar dos gols que sentenciaven el partit i no donaven cap opció de sumar al Montserrat Igualada, que va poder marcar el gol del honor quan només faltaven deu minuts per al final del partit.