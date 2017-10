El Marganell deixa escapar el partit amb una diana del Juan XXIII al temps afegit

El bon joc del Marganell va ser insuficient per endur-se el triomf al sempre difícil camp del Juan XXII. Els visitants es van avançar al minut 26 i dominaven completament el joc a la primera part.

A la represa, el Marganell va saber mantenir la bona línia de joc i l'actitud, però al 66 els terrassencs van fer l'empat a un gol, quan el davanter local es trobava en clara posició avançada.

Arran del gol i les protestes visitants, el Marganell se'n va anar mentalment del partit i els locals ho van aprofitar per imposar el seu joc travat i físic. Les interrupcions eren constants i el Marganell no trobava recursos per desfer-se de la defensa del seu rival.

Al darrer tram del partit, els ter-rassencs van ser més incisius i van buscar el gol amb més persistència. Així, al minut 90, en el temps afegit, Ortega va marcar el definitiu 2-1, un gol que va arribar després de diversos rebots a l'àrea.

Derrota injusta del Marganell si es té en compte la bona versió de joc que va mostrar durant tot el partit, almenys, fins al gol local. D'aquesta manera, els bagencs entren en una dinàmica de mals resultats. En quatre jornades, els de Marganell han encaixat dos empats i dues derrotes.