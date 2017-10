El Martorell debuta a la LEB Plata amb desfeta a Granada

El Martorell no va tenir cap opció arxiu particular

El Martorell va caure de forma contundent a la pista del Covirán Granada (84-46) en l'inici de la LEB Plata. Els jugadors locals van dominar totes les facetes del joc i van oferir una imatge d'equip consistent, amb molts recursos i defensivament impecable.

Els andalusos van dominar des de l'inici, especialment en el rebot, i van clavar un parcial de 5-0 gràcies a l'encert en atac de Devin Wright i Eloy Almazán. Per la banda visitant, Homs era l'únic que destacava i oferia detalls ofensius. El Granada va seguir demostrant la seva superioritat i va fer un nou parcial de 12-1 per acabar el primer quart amb 21-9. En el segon període, els martorellencs seguien amb molts problemes per anotar, i els locals ho van aprofitar per mantenir la renda i donar descans als seus homes més importants. A la mitja part de l'enfrontament el resultat era clar: 38-20 per al Covirán Granada.

En la segona meitat la tendència no va variar gaire, i tres triples consecutius van minvar la moral dels jugadors dirigits per Adrià Alonso, que van veure amb més facilitat la cistella rival però que defensivament no va poder frenar els recursos ofensius dels andalusos, que van obtenir una renda màxima de 29 punts al final del tercer quart. En els deu darrers minuts els del Baix Llobregat Nord van millorar en atac, però ja era massa tard i el Granada es va endur un triomf molt còmode. En la propera jornada, el Martorell rebrà a la seva pista l'Aceitunas Fragata Morón andalús, en un matx que es posarà en marxa el diumenge 8 d'octubre a partir de dos quarts d'una del migdia.