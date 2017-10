Un Navàs superior físicament tomba La Salle en un matx molt anivellat

La Salle Manresa va encaixar la primera derrota de la temporada, i ho va fer a la seva pista davant el Club Bàsquet Navàs, que es va imposar per un resultat final de 51-54 en un partit entre dos equips de les nostres comarques.

El partit va començar molt bé per als interessos locals, que van tenir bones accions i es van aprofitar del desencert visitant per agafar cinc punts de marge a l'inici. El desencert ofensiu i la duresa de les defenses dels dos equips van marcar una línia d'anotació força baixa en la qual cap dels dos equips no va ser capaç d'anotar més de quinze punts en un quart. El marcador va ser molt igualat durant tot el partit, amb petites alternances i sempre a favor dels visitants, que van aprofitar molt bé la seva superioritat física i el seu poder ofensiu al llarg dels quaranta minuts del matx.

Aquesta superioritat només es va veure afectada en el començament del darrer període, en el qual els manresans van aconseguir col·locar-se tres punts per sobre gràcies a la seva defensa i a un millor control del rebot defensiu. En els darrers minuts, els visitants van tornar a posar-se davant mitjançant tres triples consecutius. Els manresans van disposar d'una darrera opció per forçar l'empat, però no ho van aconseguir i la victòria va volar cap a Navàs. En la propera jornada, La Salle visitarà el Sant Adrià B, mentre que el Navàs rebrà el Sagrada Família Claror.