Un Sallent invicte venç per la mínima en la seva visita al camp del Can Rull

El Sallent va imposar-se per la mínima en la seva visita al camp del Can Rull (1-2) i continua invicte una jornada més. El Sallent va demanar la suspensió del partit durant la setmana passada però la federació els ho va denegar.

La primera meitat ambdós equips van estar molt igualats i les defenses es van imposar als atacs. Cap equip va ser capaç de perforar la porteria i rival i al descans el marcador reflectia un empat a zero gols en el marcador, 0-0. A la represa la dinàmica va canviar i els visitants van començar a dominar més. Al minut 54 Sansegundo va posar al davant el seu equip amb el 0-1. L'equip rival va intentar reaccionar per empatar però va topar amb una forta defensa bagenca. L'equip entrenat per Jordi Capellas va mostrar un nivell molt alt durant molts minuts i va saber aguantar el marcador fins als darrers minuts. En el tram final del partit els sallentins van encarrilar els tres punts amb el 0-2. Un minut més tard, però, l'equip de casa va aconseguir maquillar el marcador en fer pujar l'1-2 i posar emoció fins al final.