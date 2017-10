El Sant Esteve obté un punt davant el Torrelles

Es notava el nerviosisme del Sant Esteve pel mal inici de temporada, i tot just als tres minuts d'haver començat el partit, el Torrelles es va avançar en el marcador. A partir d'aquí, la primera part ja va ser bastant igualada. A la represa del partit es va veure un Sant Esteve que, com a màxim, aconseguiria l'empat, i així va ser, en el minut cinquanta del partit va aconseguir empatar i poder sumar un punt. Després de l'empat, el partit no va tenir més història, hi va haver alguna ocasió però no gaire clara. El marcador no es va moure i hi va haver repartiment de punts entre els dos equips.