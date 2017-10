El Sant Llorenç de Morunys perd amb dignitat contra el Berga B

El Sant Llorenç de Morunys no va poder aconseguir la victòria per segona vegada consecutiva aquesta temporada. El club del Solsonès acumula una victòria i dues derrotes, ha aconseguit marcar en els tres partits, però en tots també ha encaixat. Té un balanç de sis gols a favor i deu en contra, és onzè a la classificació, però si fem cas a les sensacions el Sant Llorenç de ben segur que remuntarà posicions. Queda molta temporada per millorar i seguir creixent.