Bartomeu: «La decisió de jugar la vaig prendre jo»

Pròpia i per responsabilitat. El president del FC Barcelona va assumir personalment, ahir, la decisió de jugar a porta tancada l'últim partit de lliga contra el Las Palmas (3 a 0).

Josep Maria Bartomeu va comparèixer en roda de premsa per argumentar que «la decisió la vaig prendre jo i ha estat una de les més difícils que he hagut de prendre com a president». El dirigent va exposar que la intenció del club era, en principi, ajornar el partit. «Però en no tenir autorització de la LFP, vam voler jugar-lo en unes condicions excepcionals», per evitar-ne la pèrdua i ser sancionat, a més, amb la pèrdua de tres punts. Aquesta opció ni tan sols va arribar a plantejar-se, segons Bartomeu.

«La imatge d'un partit de futbol en un Camp Nou completament buit es va veure en 174 països de tot el món. Suspendre'l hauria estat una notícia d'un minut» va concloure, tot i remarcar l'efecte denúncia de la retransmissió televisiva sobre els esdeveniments que succeïen a Catalunya. La decisió de jugar va tenir com a conseqüència la dimissió del vicepresident Carles Vilarrubí i del directiu Jordi Monés.

El club també va anunciar ahir que l'assemblea general de compromissaris se celebrarà el proper dissabte 21 d'octubre.