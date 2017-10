El cadet del Nàstic venç el Sabadell còmodament

El Gimnàstic de Manresa cadet va sumar una nova victòria davant del Sabadell. Els jugadors d'Adrià Talavera van disputar un partit molt seriós i van endur-se els tres punts després de guanyar per 2-0.

Els locals van avançar-se amb un gol de Culell al minut 10 gràcies a un efectiu xut llunyà. Els visitants portaven la possessió de pilota i els escapulats buscaven els contraatacs per fer mal. A l'inici de la represa Oliva posava el 2-0 per als bagencs. Els d'Adrià Talavera van perdonar la sentència amb dos contraatacs però el Sabadell no va crear cap ocasió clara de gol gràcies a la sòlida defensa local.