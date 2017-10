Carles Corvo, jugador del Manresa FS, és campió de la Premier Futsal a l'Índia

Entre algunes de les llegendes del futbol com Ronaldinho, Michel Salgado, Deco, Giggs, Scholes o Hernán Crespo, ha jugat el manresà Carles Corvo, de l'Eternam Manresa Futbol Sala. Tots aquests jugadors han disputat les darreres tres setmanes una espectacular competició de futbol sala molt atractiva per al públic, anomenada Premier Futsal, celebrada a l'Índia.

L'actuació de Carles Corvo no ha passat inadvertida aquests dies, ja que el seu equip, el Mumbai Warriors, s'ha proclamat campió del torneig, i a la final va derrotar el Dehli Dragons, equip liderat per l'exblaugrana Ronaldinho. El resultat d'aquest darrer enfrontament, celebrat a Dubai, va ser de 6 a 3 pel conjunt de Corvo, autor de dos dels gols.L'estrella dels Mumbai Warriors ha estat l'exjugador del Manchester United Ryan Giggs. A les semifinals, el Mumbai Warriors va superar el Telugu Tigers de Deco per 4 a 1 amb un gol de Carles Corvo.

Al darrere d'aquest torneig privat, organitzat per l'empresa Proneo Sports, i basat en el futbol sala però amb normes cridaneres per fer més atractius els partits, hi ha empresaris indis amb el suport del magnat Xavier Britto, i entre els seus fundadors també hi ha Luis Figo (actual president) i el brasiler gran jugador de futbol sala Falcao. També hi ha espònsors importants com Adidas o Carlsberg. Una de les normes és que el jugador pot escollir intentar driblar el porter o xutar directament en els llançaments de penal (a 9 metres), a l'estil de l'hoquei patins. Els partits duren 40 minuts però amb quatre parts de deu, i només cronometrat el darrer.