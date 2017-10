Dissabte jugarà al Pujolet contra el Ripollet amb el seu equip

Carles Corvo té previst incorporar-se aquesta setmana als entrenaments del seu equip, l'Eternam Manresa FS, líder de la Segona Divisió B de futbol sala després de disputar-se quatre jornades de competició. Els manresans van superar la primera jornada a La Unión a la pista dels colomencs per 6 a 10 amb una actuació estel·lar del mateix Carles Corvo, exjugador del Catgas Energia. Els altres tres partits jugats pels de Jordi Rozas, ja amb la baixa de Corvo per la disputa de la Premier Futsal, també han estat favorables als seus interessos, han superat el Cerdanyola (-5) i el CCR Castelldefels(5-3) a casa i, diumenge passat, el Salou a fora (1-4). D'aquesta manera els manresans han iniciat amb encert el camí per aconseguir el títol de lliga i poder lluitar després per l'ascens a Segona Divisió.