Pau López: 'Sóc feliç a l'Espanyol, veurem qué passa'

El porter de l'Espanyol Pau López ha assegurat després de l'entrenament a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià que és "feliç al club" blanc-i-blau i està a l'espera "del que passi" en les negociacions amb el club per renovar el seu contracte, vigent fins al final d'aquesta temporada.

El porter gironí ha insistit que no es poden precipitar els esdeveniments. "Estem a octubre. Sempre m'he posicionat i ara és moment d'esperar. Tampoc vull parlar-ne en cada entrevista que surti el tema. Trobarem la millor solució per a mi i per a l'entitat", ha subratllat.

Pau López, qüestionat per les condicions que espera per renovar, ha afirmat que no pensa en això. "No he arribat a pensar en això, no m'importa. Tinc ganes de passar-s'ho bé", ha comentat el futbolista blanc-i-blau.

El porter ha valorat la competència amb Diego López, també en condicions per ser titular: "Cada jugador dóna el màxim, posem en la màxima dificultat al míster. Estic molt content i a disposició del tècnic per al que necessiti".

López ha confessat que l'any que va passar cedit al Tottenham li va anar bé al seu joc. "M'ha anat molt bé, ha estat una temporada bona per a mi, en l'aspecte personal i en el professional. Tenia ganes de provar aquesta experiència", ha dit.

Finalment, el del planter ha analitzat la situació política a Catalunya: "És complicada la situació a què s'ha arribat. Veus imatges lletges, desagradables, a ningú li agrada veure gent així de la teva zona. Crec que és moment de parlar, el club va fer ahir un comunicat molt adequat. Espero que no hi hagi més violència i es pugui arribar a un acord".