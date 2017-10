El Trofeu Isa Muro torna a ser una festa de les veteranes al CT Manresa

arxiu particular

Grup de finalistes en les diferents categories del Torneig Isa Muro arxiu particular

La dotzena edició del Trofeu Isa Muro va viure diumenge la jornada final a les pistes del CT Manresa. Aquest torneig de dobles femenins per a veteranes ha rebut unes seixanta tennistes en tres dies i és un dels pocs d'aquestes característiques que es fan arreu d'Espanya. La competició es va iniciar divendres a la tarda en tres categories, més de 30 anys, més de 45 i més de 55 anys.

Diumenge, primer de tot es van jugar les finals de consolació. En més de 55 anys, Àngels Molero i Lourdes Núñez, del CT Gimeno, va superar Antònia Martos i Consuelo Velar, també del CT Gimeno, (per 6-1, 4-6 i 9-11). En més de 45 anys, Teresa Call i Carme Lluria, de l'Atlètic Terrassa, van vèncer Tere Codina i Isabel Martínez, del CT Gimeno, per 6-2, 6-7 i 4-10. I en més de 30 anys, victòria d'Anna Franch i Lídia Garcia, del CT Manresa, sobre Núria Roig i Carme Tost, igualment del CT Manresa, en tres sets per 6-4, 4-6 i 9-11.

Pel que fa a les finals absolutes, Bea Escribano i Carmen Estrada, del CT Egara, van guanyar en més de 55 anys Carme Iglesias i Dolors Aranda, del CT Manresa, per un clar 6-1 i 6-1. En més de 45 anys, triomf d'Ester Barranco i Núria Salvans, del CT Manresa, davant Karina Herms i Carmina Gispert, del CT Egara, per (6-3 i 7-5). I en més de 30 anys, Mariona Aspachs i Elisabet Sallent, del Cercle Sabadellès, van derrotar Zaida Garcia i Carme Farreras, del CT Badalo- na, per 3 a 6, 6 a 2 i 10 a 4.

Van assistir a l'entrega de premis el president del CT Manresa, Anjo Valentí, la directiva del club Lourdes Bartés, el tresorer Serafí Martínez, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Fruitós, Tomàs Casero, Vanessa Serrano, de la junta de la Federació Catalana de Tennis, Josep Alsina, de l'empresa Firma, patrocinadora del torneig, i Montserrat Moll, ànima de la competició. Miquel Villegas ha exercit de jutge-àrbitre en aquest ja clàssic torneig.