El Cadí resol aviat i suma la primera victòria de l'any

Malgrat les baixes de Georgina Bahí i d'Ariadna Pujol, que té un trencament del lligament lateral del genoll esquerre i pot estar entre tres i cinc mesos de baixa, el Cadí la Seu no va patir gens per sumar el primer triomf de la lliga en un partit en el qual un dèbil Campus Promete de Logronyo no va ser rival. Les noies de Bernat Canut es van escapar aviat en el marcador, sobretot en un segon període en què van assolir un parcial de 28-12 i van deixar-ho tot enllestit. En aquest sentit, va destacar el joc coral de les locals, ja que totes van sumar, només Vilaró va quedar sense anotar, i aquest fet va propiciar que la diferència anés augmentant.

L'únic moment en què el joc d'atac es va encallar va ser al tercer quart, amb un parcial de 0-10 per a les visitants, que es basaven completament en els punts d'una Leslie Knight que en va fer 22 dels 53 del seu conjunt. Un cop superat aquest instant, però, la distància va augmentar fins a 29 punts, reduïts als 26 finals. Diumenge, el Cadí afronta el segon deplaçament, a Càceres.