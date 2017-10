arxiu particular

El CN Minorisa aleví va ser entre els millors al Trofeu Marea Verda arxiu particular

L'equip aleví del CN Minorisa va disputar el Trofeu Marea Verda Kids, que va acollir vint equips (fins a 12 anys). Els manresans, entrenats per Eloi Martínez, es van imposar de manera clara al CN Poble Nou, CN Montjuïc i CN Caldes, i va empatar amb el CN Barcelona i CN Sant Adrià, i només va perdre amb el CN At. Barceloneta per un disputat 0 a 2, i de manera més clara davant el CN Catalunya, subcampió d'una competició de la qual va resultar vencedor el CE Mediterrani.