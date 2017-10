Els trikes, el woodpark, l'indoboard i el push bike trial, entre les activitats més originals

Durant la quarta edició dels Benet Games es podran fer activitats tan originals i/o desconegudes com el push bike trial, que és una nova modalitat de biketrial que es practica amb bicicletes infantils sense pedals, i per desplaçar-se cal empènyer amb els peus a ter-ra. Es tracta d'una modalitat no competitiva adreçada a infants amb edats compreses entre 3 i 6 anys, i tindrà el cost d'un benet.

Una altra activitat que es podrà realitzar a Sant Fruitós és els trikes, que són uns tricicles reclinats amb els quals els participants, que seran nens a partir de cinc anys, faran un circuit circular. També es podrà fer una passejada amb un trenet de trikes.

Dins de l'espai aventura també hi ha el woodpark, que és un circuit circular de fusta per anar amb bicicleta. Aquesta activitat anirà destinada a participants de 5 a 14 anys i costarà dos benets. Els nens a partir de tres anys també podran iniciar-se o perfeccionar les seves habilitats en l'indoboard, un aparell per fer equilibris compost per un tauler sobre un cilindre sobre els quals una persona es balanceja, o bé fer una exhibició o iniciar-se en el tarp surf, una onada artificial que simula el surf al mar. Finalment, hi haurà un circuit de pumptrack, que es pot recórrer en bicicleta sense haver de pedalar.