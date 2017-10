Condemnen l'exjugador del Real Madrid Ricardo Carvalho a set mesos de presó

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat l'exdefensa portuguès del Real Madrid Ricardo Carvalho a set mesos de presó per dos delictes fiscals comesos el 2011 i 2012 en relació als seus drets d'imatge, després de ratificar l'acord assolit entre la Fiscalia i jugador, que va reconèixer els fets.

La secció segona li imposa a més una multa de 142.822 euros, la meitat del sol·licitat per l'Advocacia de l'Estat, que demanava un any de presó i el pagament de gairebé 300.000 euros, ia la qual els magistrats desatenen per considerar "desproporcionats" els seus plantejaments en no procedir aplicar agreujant algun en aquest cas.

Durant la vista oral, la defensa de Carvalho es va mostrar d'acord amb l'escrit de la Fiscalia, i el mateix jugador va reconèixer els fets, segons explica la Sala. Com atenuant, el tribunal cita també que Carvalho ha tornat la totalitat de la quota defraudada, 545.981,03 euros, i que va confessar abans de conèixer el procediment judicial que s'anava a iniciar contra ell.

L'internacional portuguès va jugar dues temporades, des de juny de 2010 a juny 2012, al Reial Madrid i, en l'actualitat, amb 39 anys, milita al Xangai SIPG, de la Superlliga xinesa. Segons explica la sentència a la qual ha tingut accés Efe, Carvalho va derivar els seus drets d'imatge a la societat Alda Ventures, radicada a les Illes Verges, que al seu torn els va traspassar a la irlandesa Multisports & Image Management, que és la que va començar a explotar aquests drets.

El 2010, després del seu fitxatge pel Reial Madrid procedent del Chelsea, va traslladar la seva residència a Espanya sense modificar aquesta estructura, de manera que va evitar declarar davant el fisc espanyol els ingressos percebuts per Alda en les seves declaracions de la renda de 20112 i 2012.