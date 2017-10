Els manresans Parés i Planell són novens al mundial d'estàndard

Els manresans Jordi Parés i Vanessa Planell, del CBE Team Swing, han acabat en novena posició del món en categoria sènior d'estàndard de les 93 parelles que van competir a Kistelek (Hongria). Aquest era el primer mundial per a Parés i Planell, que es van situar entre les millors parelles de ball esportiu del món dins de la seva categoria. De fet, van quedar a només 4 marques d'entrar a la final i van superar rondes entre les millors parelles d'arreu del món. La propera gran cita per a Jordi Parés i Vanessa Planell serà l'any que ve: els dies 10 i 11 de febrer, a Marina d'Or, on se celebrarà el campionat d'Espanya i lluitaran per endur-se'n el títol.