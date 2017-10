El Raid BTT de Cal Marçal, en benefici de l'Hospital de Dia d'Oncologia d'Althaia

El raid més solidari. Així és com s'ha batejat enguany el Raid BTT de Cal Marçal, a Puig-reig, que aquest diumenge, 8 d'octubre, celebrarà la 27a edició. Com a novetat de la cita d'aquest any, els beneficis que es derivin de l'esdeveniment es destinaran al futur Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia de la Fundació Althaia.

El raid, organitzat per Bikers Cal Marçal, és un clàssic del Berguedà. Tindrà dos circuits. D'una banda, una pedalada de 28 quilòmetres de dificultat mitjana que transcorre en el 75% per corriols i el 25% restant, per pista forestal. Per altra banda, un raid de 37 quilòmetres i d'un traçat més exigent, que recorre el 80% de corriols i el 20%, de pista forestal.

La Fundació Althaia agraeix a l'organització la iniciativa i el fet que s'hagi decidit a destinar la recaptació solidària al projecte de l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia. Amb la col·laboració de tothom farem que el nou equipament sigui una realitat.

L'any passat, el vencedor va ser el fruitosenc GuillemMuñoz, que va ser el més ràpid dels 192 ciclistes que van prendre part en la cita berguedana. Muñoz va trigar 2 hores 2 minuts i 38 segons a completar els 42 quilòmetres de la prova, seguit de DiegoTamayo, d'Alcarràs, que va arribar un minut i 29 segons més tard. El podi el va completar l'igualadí JavierJurado, que va fer un temps de 2 hores 4 minuts i 57 segons.



Inscripcions anticipades

Les inscripcions anticipades es poden fer fins al dia d'avui en aquest enllaç: https://www.inscripcions.cat/raidcalmarcal2017.